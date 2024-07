Câmara de Goiânia homenageia personalidades de Campinas em cerimônia de aniversário do bairro

A Câmara Municipal de Goiânia realizará uma sessão especial na próxima sexta-feira, dia 5, às 8h, no Colégio Santa Clara, no bairro de Campinas, para celebrar os 214 anos do bairro e entregar a Comenda do Mérito Campineiro Licardino de Oliveira Ney a 151 personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da região. O prefeito Rogério Cruz (SD), estará presente no evento.

A iniciativa é do vereador Anselmo Pereira (MDB), que selecionou representantes de famílias tradicionais do bairro para receberem a honraria, instituída em 2008, que reconhece pessoas físicas e jurídicas que se destacaram por suas ações em prol do desenvolvimento social, cultural, educacional e econômico de Campinas.

Entre os homenageados, está Maria Luiza Naves, de 102 anos, viúva do ex-vereador José Rodrigues Naves Júnior, que residiu no bairro desde 1951. Quatro dos nove filhos do casal também serão condecorados: Sevan Naves, Jales Naves, Fátima Rosa Naves e Eliza Mônica Naves, além do neto Luiz Fernando Naves Sanches de Siqueira.

A cerimônia contará com a presença de autoridades municipais e representantes da comunidade local.