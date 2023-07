Câmara Municipal terá mais duas novas cadeiras na próxima eleição

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, na terça-feira (18), a criação de duas novas cadeiras na Casa. Dos atuais 35, a partir das eleições municipais de 2024, a Câmara passa a ter 37 vagas.

Em sessão, os parlamentares pontuaram que o acréscimo se trata de uma adequação à Constituição Federal, que condiciona a quantidade de parlamentares à população das cidades. “Conforme aumenta a população, é natural que aumente também o número de cadeiras para representar essa população”, destacou a vereadora Kátia Maria (PT) logo após a votação.

Questionado sobre valores com o aumento do número de vagas, o vereador Henrique Alves (MDB), disse que não haverá impactos. “independentemente do número de vereadores, tem o duodécimo, que é o recurso que é encaminhado para a Câmara todo o ano, e nisso não terá alteração. Então, teremos o mesmo recurso e uma representação maior na Casa. Acho que todos ganham com isso””, pontuou.