Câmara tem 11 requerimentos para convocar ministro da Educação

A Câmara dos Deputados já recebeu pelo menos 11 requerimentos para convocação do ministro da Educação, Camilo Santana, para falar sobre a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aplicada no último domingo. Os pedidos foram feitos por 26 deputados de oposição, mas receberam assinaturas também de parlamentares da base governista, de partidos como MDB, PP e Republicanos, que detêm cinco ministérios.

As solicitações de convocação abordam três questões sobre o agronegócio. A que gerou a maior reação trazia um texto sobre a realidade do Cerrado. De acordo com o trecho retirado de uma revista, o conhecimento local na região estaria cada vez mais “subordinado à lógica do agronegócio”. “De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos, como um mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias e, de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado”, diz o trecho.

Em nota, o Ministério da Educação afirmou que as questões do Enem são elaboradas por professores independentes e selecionadas por meio de edital de chamada pública para colaboradores do Banco Nacional de Itens (BNI). Os itens alvos de crítica passaram pelo fluxo estabelecido nas normativas do BNI.