“Câmara tomava conta da cidade”, diz Mabel ao dar nota 8 na relação com vereadores

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), voltou a criticar a gestão anterior, do ex-prefeito Rogério Cruz (Solidariedade), pela forma como se relacionava com a Câmara Municipal. Segundo ele, a Prefeitura havia perdido o controle da cidade para os vereadores. Em entrevista à TV Anhanguera, nesta segunda-feira (7), Mabel fez um balanço dos 100 dias de gestão e deu nota 8 para a atual relação com os vereadores da capital.

“A Câmara comandava a cidade, comandava tudo. A Prefeitura terceirizou pra Câmara”, afirmou. “Tinha vereador com centenas de milhares de reais em cargos da Prefeitura. Não tem mais”, disse. “Hoje tá bonito, mudou o gerente, não tem mais isso”, completou.

Mabel disse que a relação com os parlamentares mudou desde que assumiu o comando do Paço e defende análise mais rígida das emendas impositivas, assunto que tem gerado tensão nos bastidores entre o Paço e os parlamentares. “As emendas têm que ser ordenadas, não pode ser de qualquer jeito.”, pontuou.

Segundo o prefeito, a equipe fará pente-fino nas entidades beneficiadas por recursos públicos. “A entidade que não for boa vai ter que devolver. A gente vai ser muito rígido na prestação de contas.”

Sandro Mabel destacou que assumiu a gestão da saúde de Goiânia um mês e meio antes mesmo de tomar posse oficialmente como prefeito. Segundo ele, a situação de calamidade exigia decisões imediatas, especialmente na atenção básica e nos atendimentos de urgência.

“Desde então, temos feito um esforço enorme para garantir médico nas escalas, insumos nos postos e atendimento 24 horas. Estamos sendo rigorosos com quem falta plantão e também revisando os atestados apresentados. A cidade ainda está longe do ideal, mas estamos enfrentando o problema com seriedade, mesmo com uma dívida de R$ 4 bilhões deixada pela gestão anterior”, afirmou.

0 a 10

Provocado pelos apresentadores a dar nota de 0 a 10 para setores da administração, Mabel elegeu nota 8 para a relação com a Câmara. Na média geral da sua gestão, disse que sua percepção é de nota 6. “Quando a gente se autoavalia, eu sou muito rígido comigo mesmo. A turma precisa pegar mais firme e eu também preciso”, considerou.

Sobre a limpeza urbana, o prefeito divide a responsabilidade com a população. Disse que dá nota 6 para a própria atuação e a mesma nota para o comportamento do goianiense, que ainda insiste em sujar a cidade.

Entre os pontos de destaque positivo, ele indica as intervenções no trânsito da capital, em especial com adoção a implementação da direita livre. Para saúde, confere nota de 6 para 7, mas diz que vai chegar a 8 até o final do ano com o resultado de ações já em curso. Na área de educação, diz que não tem mais problemas com falta de professores e considera nota 8. O prefeito deu nota 10 em relação à retirada de camelôs da Região da 44.