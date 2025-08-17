Caminhão atinge público em Itaberaí durante festa

Um caminhão baú, que transportava equipamentos de uma dupla sertaneja, atingiu o público na madrugada deste domingo (17) em Itaberaí, região noroeste de Goiás. Seis pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Municipal, enquanto outras receberam atendimento preventivo no local.

De acordo com a corporação, o acidente ocorreu por volta das 2h, quando o motorista do caminhão passou mal e perdeu o controle do veículo. O incidente aconteceu no Espaço de Eventos Dorival José da Silva, durante a tradicional Festa de Agosto. Nenhum dos feridos corre risco de vida.

A Prefeitura de Itaberaí informou que 16 pessoas foram atendidas: 13 receberam alta após os primeiros cuidados e três foram transferidas para Goiânia, permanecendo sob acompanhamento médico especializado, sendo que uma já teve alta. Entre os feridos, quatro apresentavam suspeita de fraturas em membros superiores e inferiores.

O Corpo de Bombeiros estava presente no evento com viatura de resgate e socorristas, apoiados pelo SAMU e brigadistas locais, garantindo atendimento imediato. A rápida intervenção evitou consequências mais graves e manteve a segurança dos participantes.

A produtora da dupla sertaneja ainda não comentou sobre o acidente. As autoridades reforçam a importância de medidas preventivas em eventos de grande porte, garantindo que a população permaneça segura mesmo em situações inesperadas envolvendo veículos como caminhões.