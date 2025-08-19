search
Caminhão com gado capota na GO-206 e deixa um morto

Acidente ocorreu na zona rural de Quirinópolis; motorista foi socorrido por terceiros e vítima em óbito ficou presa às ferragens


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 19/08/2025 - 16:33

Foto: Reprodução/Redes Sociais

No início desta tarde, o Corpo de Bombeiros de Quirinópolis atendeu uma ocorrência grave de acidente de trânsito na GO-206, em trecho da zona rural do município, sentido Caçu. Um caminhão que transportava 48 cabeças de gado capotou na pista, resultando na morte de um passageiro que ficou preso às ferragens.

Segundo informações divulgadas pelos bombeiros, o motorista do veículo foi socorrido por terceiros antes da chegada da equipe de resgate. O passageiro, no entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Os militares precisaram realizar o desencarceramento para retirar o corpo, que foi entregue à Polícia Científica para os procedimentos legais.

O acidente também causou a morte de seis animais que estavam sendo transportados no caminhão.

Ainda não há informações sobre as causas do capotamento. O trecho da rodovia precisou ser parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência.

Pesquisa