Caminhão é flagrado fazendo zigue-zague em rodovia

Ação foi flagrada em Acreúna, no interior do Estado. Motorista abandonou o veículo e fugiu do local após colidir em ponte

Por Redação Tribuna do Planalto – 05/07/2023

Ação foi filmada por quem passava pela rodovia. Depois de colidir com defensa da ponte, motorista fugiu do local