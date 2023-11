Caminhoneiro é preso pela PRF por esconder arma de fogo em casinha de cachorro

Na manhã desta sexta-feira, 03, um caminhoneiro de 41 anos e sua esposa de 36 anos foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-364, em Jataí. O casal estava transportando caroços de algodão do Mato Grosso para Itumbiara.

A equipe da PRF abordou o caminhão após notar que o veículo estava trafegando com muita lentidão, levantando suspeitas de excesso de peso. Apesar de a pesagem não ter constatado a infração, as informações contraditórias apresentadas pelo casal sobre a origem da viagem e a carga levaram a uma verificação mais detalhada no interior do caminhão.

Durante a inspeção, os agentes encontraram uma casinha para transporte de cães. Dentro dela, estava escondida uma pistola calibre .380 com 19 munições. O caso foi encaminhado à central de flagrantes de Jataí-GO.