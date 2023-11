Caminhoneiro morre em acidente em Sanclerlândia

Na madrugada de hoje, bombeiros militares em São Luís de Montes Belos foram acionados para ocorrência de trânsito, saída de pista, veículo de grande porte, com uma vítima presa as ferragens, na GO-164, km 428, município de Sanclerlândia.

No local, os bombeiros encontraram já sem vida o condutor do caminhão, que estava dentro da cabine do caminhão, preso às ferragens.

Com técnicas de salvamento veicular, e uso do equipamento de desencarcerador, a vítima foi resgatada e deixada aos cuidados da Polícia Rodoviária Estadual.