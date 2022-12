Campanha natalina segue com distribuição de cestas para servidores da Seinfra

Cerca de 250 servidores que atuam na execução de obras públicas do município de Aparecida de Goiânia, em uma ação realizada pela Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA). A ação é uma das iniciativas para valorizar os colaboradores da cidade e a expectativa é que sejam entregues 778 cestas para os servidores aparecidenses.

A cerimônia de entrega foi realizada no pátio da Seinfra, localizado no Residencial Village Garavelo e contou com a presença do prefeito Vilmar Mariano e servidores administrativos da pasta. Na ocasião, o prefeito agradeceu o trabalho realizado pelos servidores e enalteceu a união da equipe. “A equipe da Seinfra é uma equipe unida, e sempre estão dispostos a fazer o melhor pela nossa cidade. Só tenho que agradecer a cada um por todo empenho e dedicação”, finalizou o prefeito.

Além da cesta natalina, os servidores participarão de um almoço especial, nesta sexta-feira, 16, juntamente com o prefeito Vilmar Mariano e toda equipe administrativa da Seinfra. Na ocasião, o secretário, Dr. Mário Vilela, afirmou que é um momento importante para confraternizar com todos os colaboradores que trabalham diariamente em busca de uma Aparecida cada vez melhor.