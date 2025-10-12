search
Cidades

Canal de atendimento do Brilha Goiânia funciona 24h e garante resposta rápida às trocas de lâmpadas

Serviço gratuito funciona todos os dias, por meio do 0800 062 0808, e conta com 43 colaboradores para atender a população


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 12/10/2025 - 08:49

Brilha Goiânia funciona 24h e garante resposta rápida às trocas de lâmpadas
Canal 0800 062 0808 é exclusivo para moradores de bairros já atendidos pelo programa (Foto: Alex Malheiros)

O canal de atendimento inaugurado para receber as demandas do Brilha Goiânia funciona 24h e tem garantido uma resposta rápida às trocas de lâmpadas. Nos primeiros 30 dias de funcionamento, o número 0800 062 0808 recebeu 759 solicitações e todos os problemas foram solucionados em até quatro dias úteis.

O canal de atendimento funciona todos os dias da semana, com 43 profissionais responsáveis para atender a população. Após o registro da solicitação, é aberta uma ordem de serviço para o reparo ser realizado. O canal é o meio para a população reportar problemas técnicos ou falhas nos pontos de iluminação desde março deste ano.

Vale lembrar que o número é exclusivo para receber demandas de moradores dos bairros que já receberam o serviço de modernização da iluminação pública. Outros tipos devem ser encaminhados para o e-mail: [email protected].

Ao todo, o programa já substituiu mais de 120 mil pontos na capital por modernas luminárias de LED. Elas apresentam uma taxa de problema técnico inferior a 0,8%. Enquanto as antigas lâmpadas vapor de sódio apresentavam uma taxa média superior a 6%.

As questões mais frequentes envolvem a manutenção de lâmpadas que apresentam alguma falha ou problema. A demanda deve ser repassada com uma localização detalhada (bairro e rua) e, se possível, um ponto de referência.

Demandas

O contrato de Parceria Público-Privada do Brilha Goiânia previa a instalação de 140 mil novas luminárias em 18 meses. No entanto, as mais de 40 equipes em campo conseguiram adiantar este cronograma de forma considerável. A marca de 100 mil luminárias modernizadas foi atingida em agosto e há previsão de que os 140 mil pontos estejam modernizados ainda neste mês, antecipando pela terceira vez a meta de implantação da nova iluminação pública da capital. Ao todo, o Brilha Goiânia já beneficiou mais de 1,2 milhão de moradores da cidade em apenas sete meses.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Prefeitura dá prazo de 180 dias para empresas eliminarem cabos e fios irregulares dos postes
Cidades

Prefeitura dá prazo de 180 dias para empresas eliminarem cabos e fios irregulares dos postes

11/10/2025
Câmara de Anápolis aprova projeto que obriga instalação de nobreaks em semáforos da cidade
Cidades

Câmara de Anápolis aprova projeto que obriga instalação de nobreaks em semáforos da cidade

11/10/2025
Goiás reduz insegurança alimentar em 24,6%, aponta IBGE
Cidades

Goiás reduz insegurança alimentar em 24,6%, aponta IBGE

11/10/2025
Comurg
Cidades

Comurg adota plantão 24 horas para atender ocorrências durante as chuvas em Goiânia

11/10/2025
“Gangue dos Enzos” é presa em operação da PM em Goiás
Cidades

“Gangue dos Enzos” é presa em operação da PM em Goiás

11/10/2025
Merenda escolar - Fotos: Jackson Rodrigues / Prefeitura de Goiânia
Escola

Brasil alimenta 40 milhões de alunos e gera renda no campo

12/10/2025
Brilha Goiânia funciona 24h e garante resposta rápida às trocas de lâmpadas
Cidades

Canal de atendimento do Brilha Goiânia funciona 24h e garante resposta rápida às trocas de lâmpadas

12/10/2025
FGST Carteira de trabalho
Economia

Inadimplência no FGTS atinge milhões de trabalhadores e preocupa especialistas

12/10/2025
Prefeitura dá prazo de 180 dias para empresas eliminarem cabos e fios irregulares dos postes
Cidades

Prefeitura dá prazo de 180 dias para empresas eliminarem cabos e fios irregulares dos postes

11/10/2025
Pesquisa