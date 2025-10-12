O canal de atendimento inaugurado para receber as demandas do Brilha Goiânia funciona 24h e tem garantido uma resposta rápida às trocas de lâmpadas. Nos primeiros 30 dias de funcionamento, o número 0800 062 0808 recebeu 759 solicitações e todos os problemas foram solucionados em até quatro dias úteis.

O canal de atendimento funciona todos os dias da semana, com 43 profissionais responsáveis para atender a população. Após o registro da solicitação, é aberta uma ordem de serviço para o reparo ser realizado. O canal é o meio para a população reportar problemas técnicos ou falhas nos pontos de iluminação desde março deste ano.

Vale lembrar que o número é exclusivo para receber demandas de moradores dos bairros que já receberam o serviço de modernização da iluminação pública. Outros tipos devem ser encaminhados para o e-mail: [email protected].

Ao todo, o programa já substituiu mais de 120 mil pontos na capital por modernas luminárias de LED. Elas apresentam uma taxa de problema técnico inferior a 0,8%. Enquanto as antigas lâmpadas vapor de sódio apresentavam uma taxa média superior a 6%.

As questões mais frequentes envolvem a manutenção de lâmpadas que apresentam alguma falha ou problema. A demanda deve ser repassada com uma localização detalhada (bairro e rua) e, se possível, um ponto de referência.

Demandas

O contrato de Parceria Público-Privada do Brilha Goiânia previa a instalação de 140 mil novas luminárias em 18 meses. No entanto, as mais de 40 equipes em campo conseguiram adiantar este cronograma de forma considerável. A marca de 100 mil luminárias modernizadas foi atingida em agosto e há previsão de que os 140 mil pontos estejam modernizados ainda neste mês, antecipando pela terceira vez a meta de implantação da nova iluminação pública da capital. Ao todo, o Brilha Goiânia já beneficiou mais de 1,2 milhão de moradores da cidade em apenas sete meses.