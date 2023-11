Cantor sertanejo é filmado agredindo a mãe, em Guapó

O cantor sertanejo Luan, da dupla Marco e Luan, é investigado por agredir a mãe. O fato aconteceu no último sábado (04), na porta de uma distribuidora de bebidas, em Guapó.

No vídeo, é possível ver o momento em que a mãe do cantor, identificada como Andréia, vai para cima dele e disfere um tapa. Na sequência, ele revida, fazendo com que a mãe ficasse caída no chão. Ele sai do local sem socorrer a mulher.

Nas redes sociais, Andréia publicou um vídeo dizendo que a culpa dos fatos é dela, já que ela faz uso de remédios controlados e teria exagerado na bebida. O parceiro de Luan, Marco, também publicou um vídeo. Ele diz que o material que circula na internet foi editado e pede para que as pessoas não acreditem na “versão”.

O advogado que investiga o caso, André Veloso, explicou que, mesmo que não haja uma representação criminal por parte da mãe contra o filho, o caso será investigado, principalmente como viés para combater a violência contra a mulher.

Confira o vídeo: