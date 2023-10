Caravana da Sudeco realiza atendimentos em Goiânia

A Caravana da Sudeco realiza mais uma edição em Goiânia, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O projeto itinerante já percorreu as capitais de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, oferecendo atendimentos com orientações e informações sobre o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e Fundo do Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), preenchimento das Cartas-Consultas do FCO Digital, além da celebração de convênios. Ela teve início ontem e prossegue hoje.

O objetivo é facilitar o acesso de empresas, produtores rurais, agricultores familiares e microempreendedores individuais às linhas de crédito da autarquia. Além disso, foram lançadas durante a Caravana novas linhas de crédito do FCO: o FCO Mulheres Empreendedoras, com condições diferenciadas às empresas e propriedades rurais de menor porte dirigidas por mulheres; e o FCO Irrigação, voltado para produtores rurais, cooperativas e associações que se dedicam às atividades produtivas no setor rural financiando serviços e projetos de irrigação e drenagem, infraestrutura hídrica como barragens e energia.

Para a superintendente, Rose Modesto, as caravanas aproximam a população do Centro-Oeste às linhas de crédito da Autarquia, “A caravana serve para orientar o acesso de empresas, produtores rurais, agricultores familiares e microempreendedores individuais aos recursos disponíveis na Sudeco. Todo este trabalho visa a diminuição das desigualdades sociais, através da informação que estamos levando aos estados do Centro-Oeste. O que por sua vez fomenta o desenvolvimento econômico e social da região” disse.

O evento conta com a parceria do governo de Goiás, Sebrae, Banco do Brasil, Banco de Brasília, Elo, Sicoob, Sicredi, Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do estado (FCDL/GO), Conselho de Desenvolvimento do Estado (CDE/GO), Agência Goiás Fomento, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Organização das Cooperativas do Brasil (OCB/GO) e Associação Goiana de Municípios (AGM).