Cardápio alimentar na rede municipal de Goiânia ganha comidas típicas

O mês de junho chegou e com ele as tradicionais festas juninas. O mês que é diferenciado nas programações culturais também tem cardápio alimentar nas escolas e centros municipais de Educação Infantil (Cmeis) diversificado com a inclusão de comidas típicas.

As unidades são orientadas a servirem comidas típicas, como pipoca, canjica, arroz doce, bolo mané pelado e milho. Os cardápios mensais são elaborados por nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação (SME) e seguem recomendações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), dos guias alimentares do Ministério da Saúde e legislação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

De acordo com a nutricionista da SME Nair Augusta, a ideia de incrementar a composição do cardápio no mês de junho vai além da data comemorativa. “O objetivo é enriquecer nutricionalmente a alimentação dos estudantes, com hábitos saudáveis, de forma educativa e saborosa. E, além disso, promover uma experiência de resgate cultural e valorização das raízes por meio das comidas típicas, com a compreensão das diversidades e costumes regionais”, destaca.

Neste ano, em um dos dias do cardápio, será oferecido doce de leite como sobremesa. Algumas preparações também foram enriquecidas com o milho refogado, alimento típico da época. A pipoca, que é um acompanhamento tradicional e não pode faltar no mês de junho, entra no cardápio para crianças com idade a partir de 3 anos.

Cardápios

Dentro das tabelas de cardápio mensal, que são divididos por semana, de segunda a sexta-feira, os Cmeis têm dois cardápios diferentes: um é para crianças de seis a 11 meses e outro para crianças de um a cinco anos. São cinco refeições diárias oferecidas.

Para as escolas, existem três cardápios diferentes: um voltado para escolas integrais, onde são feitas três refeições; outro para alunos que estudam em período parcial e um voltado especificamente aos estudantes do período noturno. Esses dois últimos fazem apenas uma refeição nas unidades de ensino.

De acordo com o manual de Planejamento de Cardápios do PNAE, os cardápios da alimentação escolar devem ser elaborados tendo como base a utilização de alimentos in natura ou minimamente processados, de modo a respeitar as necessidades nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da localidade e pautar-se na sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da região.

