Carro cai em vala na BR-050 e fica preso

Na madrugada desta quarta-feira (10), na BR-050, no perímetro urbano de Catalão (GO), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atendimento de um sinistro de trânsito envolvendo um veículo de passeio ocorrido no km 279 da rodovia.

O veículo ficou preso no local após cair em uma vala em desnível presente no trecho que está em obras. O condutor não se feriu.

Durante os procedimentos de fiscalização, a equipe constatou que o condutor não possuía habilitação, recusou a se submeter ao teste de etilômetro e o veículo estava com o licenciamento vencido desde o ano de 2010. O condutor foi autuado pelas irregularidades constatadas e o veículo foi removido ao pátio conveniado.

A PRF alerta toda a população para redobrar a atenção nos trechos em obras e se atentar à regularidade do veículo e do condutor.