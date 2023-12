Casos de violência extrema resultam em penas de 48 e 100 anos após denúncias do MPGO

Um homem, denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), foi condenado em Goianésia a 48 anos de prisão e mais 3 anos de detenção por uma série de crimes horrendos contra sua ex-mulher. Entre as acusações estão a tortura física e psicológica, a perseguição, as ameaças à vida. A violência, que ocorreu ao longo de 13 anos, incluiu ainda a filmagem não autorizada de cenas íntimas da vítima, enviando essas evidências cruciais para a reportagem. A promotora de Justiça Elissa Tatiana Prymak destacou que o agressor controlava a vida da ex-esposa por meio de manipulação, canto e violência extrema, chegando a causar um acidente vascular cerebral (AVC) à vítima. A pena total foi incluída em 48 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, além de 3 anos de detenção e 42 dias-multa, com o condenado iniciando o cumprimento da pena em regime fechado.

Em outra denúncia chocante do MPGO, um júri em Cristalina condenou uma mulher e seu companheiro a penas severas de 51 e 63 anos de prisão, respectivamente. O casal foi acusado de torturar e tentar matar, por meio de agressões físicas e privação de cuidados essenciais, os filhos da mulher, então com 1 e 3 anos. O promotor de Justiça Bernardo Monteiro Frayha destacou que uma criança de 1 ano sobreviveu graças a atendimento médico, enquanto a de 3 anos apresentou lesões graves, desidratação e fome extrema. O Ministério Público solicita a perda do poder familiar da mãe e a suspensão por danos morais às vítimas. O casal, cujos nomes não foram divulgados para preservar a identidade das crianças, permanecem presos e não poderão recorrer da sentença em liberdade.