Catalão retoma a celebração das Congadas

A cidade de Catalão, na região Sudeste do Estado, celebra até esta segunda, 10, as Congadas, uma das mais tradicionais e significativas manifestações populares do calendário cultural de Goiás. Realizado pela Irmandade Nossa Senhora do Rosário, o evento conta com apoio do Governo de Goiás, que investiu R$ 249.900,00 por meio do Programa Goyazes (FAC) da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), e com o patrocínio da Mitsubishi Motors, novomundo.com e Enel Distribuição Goiás. As comemorações iniciaram no sábado, 08.

A prefeitura de Catalão também é parceira do evento, apoiando com a doação de toda estrutura e alimentação aos 26 grupos das congadas. A celebração, que foi paralisada por dois anos devido à pandemia, retorna este ano e faz parte da 146° edição da festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário, cuja programação teve início no dia 30 de setembro e segue até o dia 10 deste mês.

Missas, terços e novenas, alvoradas, cortejos e procissões compõem o roteiro que ocorre durante todos os dias. O ponto alto da festa foi nesta domingo, 09, e hoje, 10, com os cortejos com os andores de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, Reinado, e entrega da coroa.

Tradição

A Congada de Catalão é uma festa celebrada desde 1876 em Goiás. A manifestação cultural reúne aspectos religiosos do cristianismo católico e das religiões de matriz africana, resultando numa tradição plural comum do sincretismo religioso brasileiro. O folclore e a religiosidade presentes na encenação, além das raízes do Congo, remetem também à cultura de Angola, Moçambique e outras regiões do continente africano.

O secretário de Estado da Cultura, Marcelo Carneiro, ressalta a relevância dessas festividades no Estado, principalmente por preservar no município uma cultura significativa que resgata o sentimento de fé. “Para nós, goianos, é um privilégio vivenciarmos essas manifestações tão singulares e representativas que enaltecem e fortalecem as tradições dos nossos municípios”, conclui.

Programação:

Segunda (10/10)

15h: Cortejo seguido de entrega da coroa saindo da Igreja Matriz São Francisco até a praça do Rosário