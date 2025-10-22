search
Poder

CCJ aprova projeto do Refis para contribuintes com dívidas em Goiânia

Programa de refinanciamento de dívida deverá ocorrer entre 3 a 7 de novembro de 2025


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 22/10/2025 - 14:28

CCJ aprova projeto do Refis para contribuintes com dívidas em Goiânia
Matéria agora vai para o Plenário da Câmara (Foto: Reprodução / TV Câmara)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia aprovou, nesta quarta-feira (22), o projeto do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) da Prefeitura, que permite a renegociação de débitos vencidos até 30 de julho de 2025. A proposta autoriza o parcelamento das dívidas em até 60 vezes e prevê descontos significativos sobre juros e multas, de acordo com o número de parcelas.

A adesão ao Refis será possível durante a 20ª Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). O objetivo é facilitar a regularização de pendências com o município e aumentar a arrecadação, criando condições para que contribuintes inadimplentes possam ficar em dia com o fisco municipal.

Os descontos variam conforme o formato de pagamento: 99% para quitação à vista, 90% para parcelamento em até 10 vezes, 80% entre 11 e 20 parcelas, 70% de 21 a 30, 60% de 31 a 40 e 50% de 41 a 60 parcelas. O atendimento aos interessados será feito nos postos de arrecadação da Prefeitura e durante o evento de conciliação.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Programa de remoção de fios inutilizados de Goiânia deve seguir com nova marca
Poder

Mabel estuda uso da rede de esgoto para instalação de cabos de telecomunicação em Goiânia

22/10/2025
Alexandre de Moraes
Poder

Moraes esclarece alcance de decisão e Ifag anuncia retomada de obras rodoviárias

22/10/2025
Arquidiocese de Goiânia divulga nota em repúdio ao tratamento dado a pessoas com tornozeleira eletrônica na cidade
Poder

Arquidiocese de Goiânia divulga nota em repúdio ao tratamento dado a pessoas com tornozeleira eletrônica na cidade

21/10/2025
Paulo Roberto Silva, ex-superintendente de Licitação da Secretaria Municipal de Administração (Semad) na gestão de Rogério Cruz
Poder

CEI do Limpa Gyn foca licitação e deve convocar ex-secretário Denes Pereira

21/10/2025
Kátia desculpas
Poder

Vereadora Kátia pede ‘desculpas públicas’ ao ministro Jader Filho

21/10/2025
Nova regra das sobras eleitorais pode trocar deputados eleitos em 2022, entenda - Foto Divulgação STF.
Opinião

O NOVO Ministro do STF

22/10/2025
acidente Rio Verde
Cidades

Acidente entre carreta e caminhão deixa dois mortos em Rio Verde

22/10/2025
Bruno Peixoto concurso Alego
Geral

Edital do concurso da Alego será divulgado na terça-feira, 28

22/10/2025
Governo lança programa para fortalecer guardas municipais
Justiça

Governo lança programa para fortalecer guardas municipais

22/10/2025
Pesquisa