search
Cidades

CCJ da Câmara aprova o projeto que revoga a taxa do lixo em Goiânia

A taxa começou a ser cobrada em julho por meio da fatura de água e causou uma forte reação negativa na população


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 27/08/2025 - 16:00

taxa do lixo Goiânia
Vereador Lucas Vergílio é autor do projeto que revoga a taxa do lixo em Goiânia (Foto: Divugação)

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia aprovou , nesta terça-feira (27), o Projeto de Lei nº 192/2025, de autoria do vereador Lucas Vergílio, que revoga integralmente a Lei nº 11.304/2024, responsável pela criação da Taxa de Limpeza Pública (TLP), mais conhecida como taxa do lixo.

A taxa do lixo começou a ser cobrada em julho por meio da fatura de água e causou uma forte reação negativa na população.

“A taxa do lixo foi uma cobrança injusta, sem contrapartida e que sobrecarregava ainda mais o bolso das famílias goianienses. A aprovação na CCJ é uma vitória da sociedade e um passo importante para que o Plenário possa extinguir de vez essa taxa.”, afirmou Lucas Vergílio.

A taxa do lixo foi alvo de ações judiciais e recebeu parecer da OAB-GO pela inconstitucionalidade. Ainda assim, a Justiça permitiu sua cobrança.

Com a aprovação na CCJ, o projeto segue agora para análise do Plenário da Câmara, onde será votado por todos os vereadores.

Ministério Público aciona Rogério Cruz e ex-secretários por improbidade administrativa

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

maternidades verbas
Cidades

Sindicatos vão ao MP por pagamento de verbas rescisórias de trabalhadores de maternidades de Goiânia

27/08/2025
empregos formais
Cidades

Brasil gerou mais de 129 mil empregos formais em julho

27/08/2025
Câmara Itumbiara concurso
Cidades

Câmara Municipal de Itumbiara abre inscrições para concurso público com salários de até R$ 8,9 mil

27/08/2025
Polícia usa violência para conter protesto de comerciantes na Vila Canaã, em Goiânia (Reprodução)
Cidades

Câmara cria comissão para acompanhar ações do Detran-GO na Vila Canaã

27/08/2025
Ocorrência PRF
Cidades

PRF prende suspeitos de furtar pneus de caminhões em Goiás

27/08/2025
gás
Brasil

Governo vai enviar ao Congresso projeto que garante gás gratuito a 46 milhões de brasileiros

27/08/2025
maternidades verbas
Cidades

Sindicatos vão ao MP por pagamento de verbas rescisórias de trabalhadores de maternidades de Goiânia

27/08/2025
empregos formais
Cidades

Brasil gerou mais de 129 mil empregos formais em julho

27/08/2025
Juiz dá 72 horas para Câmara explicar fundamentos de CEI da Limpa Gyn
Poder

Juiz dá 72 horas para Câmara explicar fundamentos de CEI da Limpa Gyn

27/08/2025
Pesquisa