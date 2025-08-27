CCJ da Câmara aprova o projeto que revoga a taxa do lixo em Goiânia

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia aprovou , nesta terça-feira (27), o Projeto de Lei nº 192/2025, de autoria do vereador Lucas Vergílio, que revoga integralmente a Lei nº 11.304/2024, responsável pela criação da Taxa de Limpeza Pública (TLP), mais conhecida como taxa do lixo.

A taxa do lixo começou a ser cobrada em julho por meio da fatura de água e causou uma forte reação negativa na população.

“A taxa do lixo foi uma cobrança injusta, sem contrapartida e que sobrecarregava ainda mais o bolso das famílias goianienses. A aprovação na CCJ é uma vitória da sociedade e um passo importante para que o Plenário possa extinguir de vez essa taxa.”, afirmou Lucas Vergílio.

A taxa do lixo foi alvo de ações judiciais e recebeu parecer da OAB-GO pela inconstitucionalidade. Ainda assim, a Justiça permitiu sua cobrança.

Com a aprovação na CCJ, o projeto segue agora para análise do Plenário da Câmara, onde será votado por todos os vereadores.

