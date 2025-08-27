O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) protocolou ação civil de improbidade administrativa contra o ex-prefeito Rogério Cruz (SD), o ex-secretário de Administração, Denes Pereira (SD), e o ex-Controlador-Geral do Município, Gustavo Cruvinel (PDT). A ação aponta omissão no envio de informações sobre atos de pessoal e folha de pagamento ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) entre 2021 e abril de 2024.

Segundo o MP-GO, os requeridos descumpriram o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) firmado com o Tribunal, mesmo após prorrogação de prazos. Relatórios do TCM-GO teriam registrado a reincidência das falhas, evidenciando uma “ocultação intencional de informações”, comprometendo a transparência e o controle externo da administração municipal.

A juíza Simone Monteiro, titular da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos, acolheu a petição inicial nesta segunda-feira (25) e determinou a citação dos ex-gestores, que terão 30 dias para apresentar defesa e informar interesse em acordo de não persecução cível ou solução consensual.

O processo tramita desde 15 de agosto e as sanções previstas em lei para atos de improbidade administrativa podem incluir ressarcimento ao erário, perda de direitos políticos e pagamento de multa.

A Tribuna do Planalto solicitou posicionamento do ex-prefeito e ex-auxiliares e aguarda retorno.