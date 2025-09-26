search
Poder

Celso Sabino anuncia saída do comando do Ministério do Turismo

Ele sai do cargo após determinação do partido, que deixou o governo


Agência Brasil Por Agência Brasil em 26/09/2025 - 14:56

Celso Sabino
O ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou a saída do comando da pasta. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou, na tarde desta sexta-feira (26), a saída do comando da pasta. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto, após uma conversa entre ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No dia 18 de setembro, o União Brasil, partido de Sabino, anunciou o desembarque da base de apoio de Lula e deu um prazo de 24 horas para que seus filiados deixassem os cargos ou funções comissionadas no governo federal.

“Tive uma conversa hoje com o presidente da República, em virtude da decisão que o partido ao qual eu sou filiado tomou, de deixar o governo, e vim hoje aqui cumprir o meu papel”, disse à imprensa. “Entreguei ao presidente a minha carta e o meu pedido de saída do Ministério do Turismo, cumprindo a decisão do meu partido”, completou.

Ele afirmou que ainda cumprirá uma agenda como ministro, ao lado de Lula. Ambos estarão em Belém, na próxima sexta-feira (3) para inauguração de obras para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorrerá na cidade em novembro.

“O presidente pediu que eu acompanhasse nas obras que deve na entrega das obras que vai acontecer na próxima quinta-feira na cidade de Belém. Vou como ministro ainda”. Sabino assumiu como ministro em julho de 2023 e deixará definitivamente o cargo após esse compromisso.

Questionado sobre a possibilidade de sair do partido para continuar no governo, Sabino disse que “acredita no diálogo” e que “os homens públicos que tem compromisso a nação brasileira vão trabalhar juntos pelo bem do país”.

“A minha vontade é clara, é continuar o trabalho que a gente vem fazendo e a gente tem um trabalho de diálogo mantido e hoje o presidente acenou com essa possibilidade de ampliar esse diálogo junto com o partido União Brasil para que a gente possa ver como vai ser as cenas do próximo capítulo”, disse Sabino.

Além de Sabino, outro filiado do União Brasil no primeiro escalão do governo é André Fufuca, à frente do Ministério dos Esportes. Ainda não há, no entanto, confirmação sobre uma saída de Fufuca.

Cora reúne acolhimento humanizado e tecnologia de ponta no tratamento do câncer

Agência Brasil

A Agência Brasil é uma agência de notícias brasileira fundada em 10 de maio de 1990 pelo Governo Collor e atualmente é pertencente à Empresa Brasil de Comunicação que administra o conglomerado de mídia do Governo Federal Brasileiro.

Leia também

Daniel Vilela disputa
Poder

Daniel Vilela lidera disputa para o governo de Goiás com 42,3%, mostra pesquisa AtlasIntel

26/09/2025
Leandro Vilela prestação de contas
Poder

Prefeito Leandro Vilela apresenta prestação de contas do 2º quadrimestre

26/09/2025
Drenagem em Campinas entra no PPA por emenda de Aava Santiago
Poder

Drenagem em Campinas entra no PPA por emenda de Aava Santiago

26/09/2025
Câmara aprova urgência a projeto que isenta do IR salários de até R$ 5 mil - Foto: Câmara Federal
Poder

Desaprovação da Câmara sobe a 70%, aponta pesquisa Ipespe

26/09/2025
Prévia da inflação sobe 0,48% em setembro
Poder

Prévia da inflação sobe 0,48% em setembro

25/09/2025
trânsito mortes
Brasil

Trânsito causa até 10 vezes mais sequelas que mortes, alerta CFM

26/09/2025
Goiânia lança cabine pioneira de telemedicina com presença da vice-prefeita Coronel Cláudia
Saúde

Goiânia lança cabine pioneira de telemedicina com presença da vice-prefeita Coronel Cláudia

26/09/2025
Obra interdita ponte na BR-364 em Jataí
Cidades

Obra interdita ponte na BR-364 em Jataí

26/09/2025
Preso acidente motociclista
Cidades

Preso motorista acusado de provocar acidente que matou motociclista

26/09/2025
Pesquisa