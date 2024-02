Censo 2022: IBGE divulga georreferenciamento de endereços recenseados

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou hoje mais uma série de dados que fazem parte do Censo 2022. As informações têm um caráter mais técnico, são as coordenadas geográficas mapeadas pelos recenseadores nos 5.568 municípios brasileiros nos 26 estados e no Distrito Federal.

O IBGE registrou 111.102.875 pontos que, em uma explicação mais simples, podem ser entendidos como endereços onde estão domicílios ou outros tipos de uso, como estabelecimentos de saúde, de ensino, religiosos, entre outros.

As coordenadas foram obtidas por meio de georreferenciamento durante visitas dos pesquisadores e atendem a uma recomendação da Divisão de Estatística da Organização das Nações Unidas (ONU), e permitem a criação do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos.

No Censo 2022 foi a primeira vez em que o IBGE identificou a localização precisa de todos os endereços no território nacional.

Finalidade

Os dados em grau máximo de detalhamento são fontes de informações, entre outros fins, para elaboração de políticas públicas e pesquisas acadêmicas. Por exemplo, é possível saber com precisão onde estão localizadas unidades de saúde de uma determinada localidade e quantas pessoas vivem no raio de influência desses estabelecimentos.

Outro exemplo é identificar exatamente quantos domicílios foram afetados por um deslizamento de terra em uma área de risco atingida por temporais. Ou ainda qual o tamanho da população que reside na área de alcance de estações de metrô de uma cidade.

Segundo o IBGE, para que o censo demográfico cumpra o papel de retratar a população brasileira com relação às suas características e condições de vida, é fundamental conhecer sua distribuição pelo território brasileiro. “É preciso saber onde a população está concentrada, como ela está distribuída e qual a utilização que é destinada a cada uma das edificações construídas no país”, explica o instituto.

Os dados serão disponibilizados à sociedade em mapas interativos no site do IBGE, por meio da Plataforma Geográfica Interativa e do Panorama do Censo 2022.

Dados recentes

Desde o ano passado, o IBGE tem feito divulgações relativas à recontagem da população brasileira, com recortes de cor, idade, sexo, população indígena, quilombola e outros graus de detalhamento. De acordo com o instituto, éramos 203.080.756 habitantes em 2022.