Central de logística reversa da Prefeitura atrai empresas que precisam descartar lixo eletrônico

A Prefeitura de Goiânia garante destinação correta do lixo eletrônico que é recebido na Central de Logística Reversa, na Companhia de Urbanização (Comurg). As entregas voluntárias podem ser feitas todos os dias, sem agendamento prévio, na Rua S-3 com a Avenida T-14, no Setor Bela Vista.

Nesta semana, por exemplo, a Associação Goiana dos Produtores de Algodão (Agopa) fez entrega voluntária de um lote de equipamentos de informática. Foram descartados corretamente 11 no-breaks, oito gabinetes de computadores, três monitores e um aparelho de telefone. “Este é um bom exemplo de cidadania, e é com pequenas atitudes que garantimos a sustentabilidade e urbanização da cidade ”, declarou o presidente da Comurg, Alisson Borges.

A Central, segundo Borges, é uma medida importante que visa dar destino sustentável para objetos que poderiam acabar sendo descartados sem o aproveitamento ideal. “Goiânia tem um espaço exclusivo para receber produtos elétricos e eletrônicos quebrados, danificados, sem utilidade por algum motivo e pilhas descarregadas e a comunidade e as empresas devem saber desse local”, destaca Alisson.

O funcionário da Agopa, Brenno Sarques, que fez a entrega do material, elogia a iniciativa da Prefeitura. Ele explica que o cidadão, antes da entrega, não deve amontoar as carcaças e periféricos de computadores em locais com sol e chuva para não danificar os componentes eletrônicos. “Esses itens de informática podem render lucro para muitas pessoas, mas é importante que elas entendam e ofereçam produtos com melhor qualidade”, considera.

A entrega dos equipamentos inservíveis não exige agendamento prévio. Os produtos elétricos e eletrônicos recebidos pela Central são encaminhados às cooperativas parceiras cadastradas na Prefeitura.