search
Saúde

Centro Universitário oferece atendimentos psicológicos gratuitos à população

O acompanhamento é realizado por estudantes do oitavo período do curso da Estácio Goiás, com supervisão dos professores, de segunda a sábado


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 11/09/2025 - 15:40

atendimentos psicológicos

O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, com cerca de 9% da população afetada, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Além disso, uma pesquisa nacional realizada em 2024 pelo Instituto Cactus, em parceria com a AtlasIntel, revelou que 68% dos brasileiros relataram sentir-se ansiosos, sendo que mais da metade deles (55,8%) nunca buscou ajuda profissional.

É diante desse cenário que o Centro Universitário Estácio de Goiás reforça a campanha Setembro Amarelo, oferecendo atendimentos psicológicos gratuitos à população por meio do Serviço Escola de Psicologia (SEP). Os atendimentos são realizados por estudantes a partir do oitavo período do curso, com supervisão de docentes do Centro Educacional. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 12h, na unidade localizada no Shopping Estação Goiânia.

Para participar, é necessário preencher um formulário online com antecedência, onde os interessados devem fazer o agendamento para a consulta, indicando o horário desejado: matutino, vespertino ou noturno.

Para a mestre em Psicologia e coordenadora do SEP da Estácio Goiás, Thaynara Verman, os números reforçam a urgência de oferecer acesso a atendimento psicológico. “Com dados tão altos sobre ansiedade e sofrimento emocional, é fundamental que a população tenha espaços de acolhimento acessíveis. O SEP garante esse apoio psicológico, para prevenir agravamentos e contribui para que mais pessoas encontrem formas de lidar com o estresse e as dificuldades do dia a dia”, afirma.

A profissional ainda destaca os benefícios do serviço, não somente para a comunidade, mas também para os acadêmicos do curso de psicologia, que vivenciam o dia a dia da profissão de forma única. “Além do benefício direto à comunidade, o SEP permite que nossos estudantes vivenciem a prática clínica de forma supervisionada, aprendendo a aplicar seus conhecimentos de forma ética e responsável. É um serviço que une cuidado social e formação profissional”, conclui.

Agendamento: https://forms.gle/uKYbrPJJyhSagdVp8
Mais informações: (62) 3623-4112

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Imas reunião
Saúde

Imas deverá apresentar plano de transformação estrutural até 16 de outubro

11/09/2025
“De Olho nos Olhinhos” conscientiza sobre câncer ocular em crianças
Saúde

“De Olho nos Olhinhos” conscientiza sobre câncer ocular em crianças

11/09/2025
síndrome respiratória
Saúde

Goiás e 9 estados registram aumento de casos de síndrome respiratória grave

11/09/2025
Governo amplia mobilização de vacina contra HPV em jovens até dezembro
Saúde

Governo amplia mobilização de vacina contra HPV em jovens até dezembro

11/09/2025
Mutirão do HC oferece mais de 2 mil atendimentos médicos neste sábado
Saúde

Mutirão do HC oferece mais de 2 mil atendimentos médicos neste sábado

11/09/2025
Bolsonaro e aliados
Poder

Bolsonaro e aliados podem recorrer e ainda não serão presos; entenda

11/09/2025
dono de açougue preso
Cidades

Dono de açougue é preso por vender carne furtada e imprópria para consumo

11/09/2025
Cármen condenação Bolsonaro
Justiça

Cármen Lúcia forma maioria pela condenação de Bolsonaro e aliados; acompanhe ao vivo

11/09/2025
Fogo Acreúna
Cidades

Máquina de colheita pega fogo e atinge plantação de cana em Acreúna

11/09/2025
Pesquisa