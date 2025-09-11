Centro Universitário oferece atendimentos psicológicos gratuitos à população

O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, com cerca de 9% da população afetada, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Além disso, uma pesquisa nacional realizada em 2024 pelo Instituto Cactus, em parceria com a AtlasIntel, revelou que 68% dos brasileiros relataram sentir-se ansiosos, sendo que mais da metade deles (55,8%) nunca buscou ajuda profissional.

É diante desse cenário que o Centro Universitário Estácio de Goiás reforça a campanha Setembro Amarelo, oferecendo atendimentos psicológicos gratuitos à população por meio do Serviço Escola de Psicologia (SEP). Os atendimentos são realizados por estudantes a partir do oitavo período do curso, com supervisão de docentes do Centro Educacional. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 12h, na unidade localizada no Shopping Estação Goiânia.

Para participar, é necessário preencher um formulário online com antecedência, onde os interessados devem fazer o agendamento para a consulta, indicando o horário desejado: matutino, vespertino ou noturno.

Para a mestre em Psicologia e coordenadora do SEP da Estácio Goiás, Thaynara Verman, os números reforçam a urgência de oferecer acesso a atendimento psicológico. “Com dados tão altos sobre ansiedade e sofrimento emocional, é fundamental que a população tenha espaços de acolhimento acessíveis. O SEP garante esse apoio psicológico, para prevenir agravamentos e contribui para que mais pessoas encontrem formas de lidar com o estresse e as dificuldades do dia a dia”, afirma.

A profissional ainda destaca os benefícios do serviço, não somente para a comunidade, mas também para os acadêmicos do curso de psicologia, que vivenciam o dia a dia da profissão de forma única. “Além do benefício direto à comunidade, o SEP permite que nossos estudantes vivenciem a prática clínica de forma supervisionada, aprendendo a aplicar seus conhecimentos de forma ética e responsável. É um serviço que une cuidado social e formação profissional”, conclui.

Agendamento: https://forms.gle/uKYbrPJJyhSagdVp8

Mais informações: (62) 3623-4112