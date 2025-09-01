search
Saúde

Centro Universitário oferece atendimentos psicológicos gratuitos

Serviço é oferecido à população durante o Setembro Amarelo por estudantes da Estácio Goiás


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 01/09/2025 - 17:45

Foto: divulgação

O Centro Universitário Estácio de Goiás oferece atendimentos psicológicos gratuitos à população, em apoio à campanha Setembro Amarelo, por meio do Serviço Escola de Psicologia (SEP). Os atendimentos são realizados na unidade do Shopping Estação Goiânia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 12h, por estudantes a partir do oitavo período do curso, sob supervisão de professores, como forma de apoio à saúde mental.

 

Ansiedade elevada

O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, com cerca de 9% da população afetada, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Uma pesquisa nacional realizada em 2024 pelo Instituto Cactus, em parceria com a AtlasIntel, revelou que 68% dos brasileiros relataram sentir-se ansiosos, sendo que mais da metade (55,8%) nunca buscou ajuda profissional.

 

Funcionamento SEP

Para participar, os interessados devem preencher um formulário online e agendar o horário desejado para a consulta: matutino, vespertino ou noturno. Segundo a coordenadora do SEP, Thaynara Verman, o serviço oferece acolhimento à comunidade e permite que os estudantes vivenciem a prática clínica de forma ética e supervisionada, contribuindo tanto para a prevenção de agravos quanto para a formação profissional.

Pesquisa