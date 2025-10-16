search
Meio Ambiente

Cerâmicas são autuadas por falta de licença ou uso de madeira ilegal em Goiás

Operação realizada pela Semad está na segunda fase e já fiscalizou 57 empreendimentos


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 16/10/2025 - 14:38

Uma operação realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), batizada como Tijolo Mole, resultou na autuação de 40 cerâmicas por falta de licença ambiental ou por uso de madeira nativa irregular em Goiás.

A operação está na segunda fase. Na primeira, deflagrada em setembro, a fiscalização aconteceu em Jussara, Israelândia, Iporá, Sao Luiz de Montes Belos, Bom Jardim de Goiás, Aruanã, Goiás, Itapuranga, Damolândia, Ouro Verde de Goiás, Silvânia, Caldazinha, Leopoldo de Bulhões, Inhumas, Avenópolis, Anicuns e Adelândia. Na segunda, foram visitados empreendimentos em Palmeiras de Goiás.

Ao todo, foram fiscalizados 57 pontos. A Semad constatou que 17 deles estavam funcionando sem licença ambiental, o que resultou em multas no valor de R$ 383 mil. Em 23, os fiscais encontraram madeira sem a devida documentação que comprovasse a origem dela, com a aplicação de R$ 925,9 mil em multas e apreensão de mais de 3592 metros estéreos de madeira (cada metro estéreo equivale a aproximadamente 1,5 metro cúbico).

A operação Tijolo Mole é parte do esforço da Semad para reduzir o desmatamento ilegal em Goiás. “Normalmente a madeira é utilizada para abastecer os fornos desses empreendimentos”, explica Rodrigo Pinheiro Bastos, gerente de Fiscalização Ambiental e Inteligência da Semad. “Para que o uso dessa madeira nativa seja regular, é fundamental que ela esteja lastreada pelo respectivo Documento de Origem Florestal (DOF)”, afirma.

“Cumprir a legislação ambiental é fundamental para garantir a sustentabilidade e a manutenção dos recursos para gerações futuras”, complementa o subsecretário de Licenciamento e Fiscalização Ambiental, Robson Disarz, que também foi a campo participar da operação.

Legislação

A lei determina que todo produto de origem florestal seja lastreado por um documento que comprove sua origem legal e autorizada, o Documento de Origem Florestal (DOF).

Casos como os que foram constatados pelos fiscais da Semad são comuns em Goiás, onde madeira ilegal – muitas vezes proveniente da Amazônia – é destinada a cerâmicas, carvoarias, serrarias e olarias. Outras infrações frequentes incluem a falsificação de DOF e o armazenamento em pátios não autorizados.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Brasil propõe resposta global a incêndios florestais durante Pré-COP em Brasília
Meio Ambiente

Brasil propõe resposta global a incêndios florestais durante Pré-COP em Brasília

15/10/2025
PM desmonta garimpo ilegal e prende 16 pessoas em Goiás
Meio Ambiente

PM desmonta garimpo ilegal e prende 16 pessoas em Goiás

15/10/2025
Chapada Veadeiros
Meio Ambiente

Chuva ajudou no combate a incêndios na Chapada dos Veadeiros

14/10/2025
Incêndios atingem quase 90 mil hectares na Chapada dos Veadeiros
Meio Ambiente

Incêndios atingem quase 90 mil hectares na Chapada dos Veadeiros

13/10/2025
APA Pouso Alto
Meio Ambiente

Semad dá início à revisão do Plano de Manejo da APA Pouso Alto, no nordeste de Goiás

13/10/2025
carreta furacão
Cidades

Lei proíbe músicas de ‘baixo calão’ em carreta furacão e trenzinho da alegria, em Goiânia

16/10/2025
Professores Goiás
Escola

Professores de Goiás podem ter acesso a capacitação em Inteligência Artificial

16/10/2025
Cerâmicas são autuadas por falta de licença ou uso de madeira ilegal em Goiás
Meio Ambiente

Cerâmicas são autuadas por falta de licença ou uso de madeira ilegal em Goiás

16/10/2025
Influenza Covid Goiás
Saúde

Vacina nacional contra covid deve chegar ao SUS no 1º semestre de 2026

16/10/2025
Pesquisa