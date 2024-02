Chuvas causam alagamentos e evacuação de hospital em Cidade de Goiás

A Cidade de Goiás enfrenta uma situação crítica por causa das fortes chuvas que atingem a região desde a noite de segunda-feira, 19. O nível do rio Vermelho subiu muito e alagou várias áreas da cidade histórica, inclusive o Hospital São Pedro, o mais antigo do estado.

O prefeito Aderson Gouvea, em conjunto com o secretário estadual de saúde, decidiu pela retirada dos pacientes internados no hospital, que é uma entidade beneficente conveniada com o SUS e a prefeitura. Os pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde em Itaberai, Nerópolis, São Luís dos Montes Belos, Goiânia, Iporá e Anápolis, com o apoio do Complexo Regulador Estadual e do SAMU.

Segundo o último boletim, foram evacuados 09 pacientes de UTI, 05 de enfermaria adulto, 01 de enfermaria pediátrica, 02 de neonatologia e 02 que precisaram de intubação. A operação envolveu profissionais de saúde, bombeiros, policiais e voluntários.

A Defesa Civil emitiu um alerta para chuvas intensas, raios e vendavais em Goiás até esta quarta-feira, 21. A população deve evitar áreas de risco, como encostas e margens de rios, e seguir as orientações das autoridades. Em caso de emergência, o telefone para contato é o 199.