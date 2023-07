Cidades goianas serão beneficiadas com reforma tributária, diz CMN

Um levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CMN) prevê que 96,7% dos municípios goianos serão beneficiados com a reforma tributária. Isso é, terão aumento de arrecadação com a medida.

De acordo com o estudo, que prevê que isso aconteça em 20 anos, 238 cidades goianas terão arrecadação acima da inflação com a transformação do ICMS e do ISS no IBS (Imposto Sobre Bens e Serviços). Os oito municípios restantes de Goiás devem crescer abaixo da inflação prevista. São eles: Alto Horizonte, Barro Alto, Cachoeira Dourada, Chapadão do Céu, Davinópolis, Ouvidor, Perolândia e São Simão.

A projeção traz ainda aqueles com a maior porcentagem: Novo Gama (9,4%), Santo Antônio do Descoberto (8,8%), Águas Lindas de Goiás (8,7%), Valparaíso de Goiás (7%), Cidade Ocidental (7%) e Planaltina (6,6%).

Algumas entidades, no entanto, ainda têm dúvidas quanto a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), como é o caso da Federação Goiana dos Municípios e a Associação Goiana dos Municípios.