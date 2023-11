Cimehgo emite alerta para tempestade em quase 100 cidades

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o Cimehgo, emitiu alerta de tempestades para quase 100 cidades goianas. De acordo com a previsão, as chuvas devem ser fortes, acompanhadas de rajadas de ventos e raios. Ainda assim, as altas temperaturas devem permanecer.

A expectativa é que os temporais durem até quinta-feira (9) e o final de semana tenha tempo mais estável.

Confira a lista das cidades que receberam o alerta: