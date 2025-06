Cisne negro morto em zoológico de Goiânia não tinha sinais de gripe aviária

O cisne negro que morreu no Zoológico de Goiânia no domingo (8) não apresentava sinais de gripe aviária, segundo a veterinária e supervisora técnica do parque, Jamile França. Durante a necropsia, feita com apoio da Agrodefesa, foi identificada apenas uma lesão próxima à asa, que pode ter causado a morte da ave.

Mesmo sem sintomas da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1), como torcicolo, alterações nervosas, secreções ou diarreia, amostras foram enviadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA), em Campinas (SP), como medida de protocolo.

Lesão observada

A supervisora explicou que, diante do atual cenário de vigilância, a decisão de enviar o material foi tomada em conjunto com a Agrodefesa. O animal, de cerca de dois anos, convivia com outros 16 cisnes, que seguem sendo monitorados e não apresentaram qualquer sinal da doença até o momento.

Fechamento preventivo

Como precaução, o zoológico foi interditado e deverá permanecer fechado por até 10 dias úteis, prazo estimado para o resultado do exame. Durante esse período, as aves não poderão ser movimentadas, e o acesso de pessoas será restrito. A medida segue os protocolos nacionais de biossegurança do Ministério da Agricultura e Pecuária.

As informações são do jornal O Popular.

Leia também: Zoológico de Goiânia é fechado com suspeita de gripe aviária