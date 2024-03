Clécio Alves apresenta projeto de lei para que Lula seja declarado “persona non grata” em Goiás

Por: Thiago Queiroz

O deputado estadual Clécio Alves (Republicanos) apresentou, na sessão ordinária híbrida desta terça-feira (12/3), na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), projeto de lei para que o presidente Luís Antônio Inácio Lula da Silva seja declarado “persona non grata” em Goiás, segundo ele, “em nome da maioria do povo goiano”.

Que seja declarado como “persona non grata” o senhor Lula da Silva, que se apresenta como presidente da República no estado de Goiás, em nome da maioria dos goianos que não concordam com o governo e com a forma que ele vem se portando, inclusive eu”, disse o deputado, ao usar o pequeno espaço para apresentação de matérias, na sessão presidida por Bruno Peixoto (UB).

Clécio fez questão de ressaltar que a iniciativa jé pessoal, mas conclamou aos colegas para que se juntassem a ele. “Se algum deputado ou deputada quiser assinar, que assine, eu estou apresentando.”

A justificativa, segundo relatou, é ter sido vítima de agressão por parte de um petista. “Um doido, um louco, semana passada. Está aqui, o meu dedo está até cortado. O cabo do guarda-chuva dele está lá no meu caro. O cara disse que era pra mim [sic] não falar mais do presidente dele, do Lula. E foi tudo armado. Eu saí aqui da Assembleia, tinha presidido a Assembleia, na quinta-feira, estava indo para casa, escolheram um lugar de entrada numa vielinha. Quando eu ia entrar na viela, com o trânsito imenso, o vagabundo que estava lá atrás, já estava pronto para filmar. E o malandro que me fechou, não tinha jeito de eu ir para frente nem para trás, e veio com o cabo de vassoura, com o trem dele para mim. Aquilo é tentativa de homicídio, porque ele veio para me furar com o tal do guarda-chuva dele.”