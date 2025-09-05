Clécio Alves responde acusação de Mabel sobre ‘fim da mamata’

O deputado estadual Clécio Alves (MDB) anunciou, por meio de suas redes sociais, que irá acionar a Justiça contra o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), após falas sobre o ‘fim da mamata’. Mabel afirmou que o parlamentar teria recebido recursos da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), declaração que motivou a reação imediata do emedebista.

As declarações de Mabel ocorreram na tarde desta quinta-feira (4), durante a abertura da Feira Internacional do Comércio Exterior no Brasil Central (Ficomex), no Centro de Convenções de Goiânia.

Clécio classificou as falas como “falsas e ofensivas” e disse que não aceitará o que considera perseguição política. “Acabou a conversa, agora a resposta é na Justiça. Já estou entrando com ação e ele vai ter que provar o que disse”, declarou. Em tom de enfrentamento, o vereador ressaltou seus 25 anos de vida pública e afirmou ter trajetória limpa. “Minha escola é a de Iris Rezende. A sua é a da Odebrecht”, disse, referindo-se ao prefeito.

Denúncia de perseguição

O emedebista também acusou a prefeitura de praticar atos de retaliação contra ele. Como exemplo, citou a troca de lâmpadas em sua rua, com exceção da que fica em frente ao seu escritório. “É uma perseguição pequena, de quem não respeita a democracia”, criticou.