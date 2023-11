Clientes do Bradesco reclamam que saldo das contas foi zerado

Bombaram nas redes sociais nesta segunda-feira (27) as reclamações de clientes do Banco Bradesco. Várias das postagens apontavam que os saldos das contas bancárias haviam sido zerados, por falha do aplicativo.

O site Downdetector, que acusa problemas em canais digitais, mostrou um pico de notificações recentes relacionados ao app do banco.

Ao G1, o Bradesco afirmou que o processamento noturno não atualizou corretamente o saldo da conta corrente de um grupo reduzido de clientes e que a situação deve ser regularizada em breve.