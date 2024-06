Clima de tensão política domina inauguração da nova sede da Câmara dos Vereadore

A inauguração da nova sede da Câmara dos Vereadores de Aparecida de Goiânia, realizada nesta segunda-feira (24), foi marcada por tensões políticas significativas entre os principais participantes da cerimônia. O evento, que deveria ser uma homenagem ao ex-deputado estadual Léo Mendanha, pai do ex-prefeito Gustavo Mendanha, acabou evidenciando o clima de conflito político local. Gustavo Mendanha foi alvo de vaias de simpatizantes do atual prefeito Vilmar Mariano (União Brasil).

A tensão tem raízes na recente decisão da base governista de substituir Vilmar Mariano como candidato à reeleição pelo ex-deputado federal Leandro Vilela, primo do vice-governador. Desde então, Vilmar, que esperava disputar a reeleição, demonstrou ressentimento e sinalizou a possibilidade de não apoiar o novo pré-candidato da base.

Antes do evento, enquanto as pessoas aguardavam para entrar no edifício presidente da Câmara, André Fortaleza, teve que intervir durante seu discurso, pedindo silêncio a alguns presentes que gritavam “traidor”, aparentemente dirigidos a Gustavo Mendanha.

“Vou pedir para que todos respeitem. Pelo amor de Deus, deixem de ser inconvenientes. Este não é um evento político”, declarou Fortaleza no microfone. A insatisfação dos aliados de Vilmar com o ex-prefeito é evidente, principalmente pela decisão de apoiar Leandro como candidato da base no lugar do atual prefeito.

Durante o evento, Vilmar evitou contato tanto com Gustavo Mendanha quanto com Leandro Vilela. Na sessão plenária, Leandro tentou se aproximar de Vilmar para um diálogo, mas o prefeito mostrou-se resistente.

Dentro da Câmara, Vilmar e Leandro mantiveram um distanciamento evidente, trocando poucas palavras. Antes do evento, Vilmar compartilhou uma mensagem motivacional em seus stories no Instagram, refletindo sobre “não se arrepender de ter um bom coração” e que “tudo que é bom volta multiplicado”.