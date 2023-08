COD apreende quase mil cigarros eletrônicos contrabandeados

O Comando de Operações de Divisas apreendeu, na madrugada desta segunda-feira (28), 916 unidades de cigarros eletrônicos contrabandeados. A apreensão foi feita durante uma abordagem a um ônibus de rota interestadual.

Durante a revista, no compartimento de cargas os policiais encontraram várias caixas etiquetadas por uma transportadora com ponto de distribuição na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Além dos cigarros eletrônicos, também foram apreendidos vários frascos de nicotina líquida, equipamentos de informática diversos e perfumes falsificados.

O motorista disse que não sabe quem são os proprietários da carga, mas que elas teriam sido embarcadas na região de fronteira e teriam como destino a cidade de Brasília.