Codego estuda expansão do Distrito Mineroindustrial de Catalão

O Governo de Goiás, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), estuda a viabilidade técnico-financeira para expansão do Distrito Mineroindustrial de Catalão (Dimic), segundo maior parque industrial do estado. A expansão deve ser feita em parceria com a prefeitura da cidade.

Instalado em uma posição geográfica estratégica, às margens da BR-050, o Dimic possui 2,4 milhões de metros quadrados e conta com mais de 60 indústrias instaladas, principalmente dos segmentos de alimentos, construção civil, automobilístico, fabricação de máquinas e equipamentos agrícolas, fertilizantes e logística. No local são gerados 4 mil empregos diretos.

Como explica o presidente da Codego, Francisco Jr, que esteve em Catalão nesta quinta-feira , 19, em reunião com o prefeito Adib Elias e o secretário da Infraestrutura de Goiás, Pedro Sales, atualmente o Dimic possui poucas áreas disponíveis para instalação de novos empreendimentos, mas com esse trabalho conjunto entre o estado e a administração municipal será possível ajustar alternativas viáveis para expandir o polo industrial e atrair ainda mais investidores para a região.

“Catalão está conseguindo atrair muitos investimentos, está numa posição estratégica e segue em um movimento de crescimento. Esses elementos favoráveis aos negócios atraem empresas e estamos criando as condições para que elas se instalem aqui. O nosso distrito atualmente tem poucas áreas disponíveis e estamos trabalhando para promover soluções viáveis e rápidas para alavancar ainda mais o município e a região, que será favorecida por esse projeto”, ressalta Francisco Jr.

Pedro Sales relatou que, até o momento, o Governo de Goiás estuda duas possibilidades para ampliar o polo de Catalão. “Diante do pleito de expansão do Dimic nós estamos avaliando o custo para adquirir terrenos próximos para ampliação do parque industrial e se essa alternativa é viável. Outra possibilidade é do repasse da Prefeitura de uma área de um distrito municipal para o estado, e a venda dessas áreas para as indústrias pode financiar as obras de infraestrutura necessárias para implantação de um novo distrito ou expansão do atual.”