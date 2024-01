Codego prepara cerca de R$ 40 milhões em investimentos para o Daia

O Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) receberá investimentos do Governo de Goiás, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), de quase R$ 40 milhões em 2024. Hoje, aproximadamente 200 empresas estão instaladas no local e o objetivo é expandir o polo para a chegada de novas indústrias no município.

A Codego destinará recursos para melhorias no sistema de abastecimento de água e esgoto, drenagem, iluminação e pavimentação do Daia. Destas iniciativas, três licitações já foram lançadas: R$ 17 milhões para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Daia, para a construção de reservatórios metálicos; R$ 7 milhões para reforma e ampliação da capacidade do sistema de tratamento de resíduos industriais em receber efluentes, que será de 250 l/s (o dobro da capacidade atual), e R$ 1,8 milhão na iluminação.

Conforme o edital, o eixo principal que corta o Daia, a GO-330, terá a iluminação revitalizada com luminárias em LED. O serviço será executado em aproximadamente seis quilômetros da rodovia estadual para promover mais segurança e conforto àqueles que transitam diariamente pelo polo.

DaiaPlam

A expectativa é garantir um salto de desenvolvimento para o estado, já que até 200 novos empreendimentos podem ser instalados no DaiaPlam, novo distrito de Anápolis, considerado uma expansão do Daia, que será implantado com 1,1 milhão de metros quadrados de área útil.

“Estamos preparando a expansão do Daia, que terá mais de 11 milhões de metros quadrados de extensão total. E seguindo uma determinação do governador Ronaldo Caiado, lançaremos uma licitação com um novo formato para a entrega das áreas do DaiaPlam, objetivando a transparência e a eficácia para que as obras das indústrias que serão instaladas comecem o mais rápido possível. Acreditamos que, assim, traremos mais empresas para Goiás, mais arrecadação e, acima de tudo, mais empregos e qualidade de vida para os goianos”, afirma o presidente da Codego, Francisco Júnior.