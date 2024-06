Colégio Tecnológico divulga cursos em Feira Agroindustrial de Cristalina

No período de 27 a 29 de junho, o Colégio Tecnológico de Goiás Genervino Evangelista da Fonseca, em Cristalina, participará da 4ª edição da Feira Agroindustrial, Comércio e Serviços do município (Faicris), levando à comunidade a oferta e divulgação de cursos gratuitos de capacitação e qualificação, que seguem as diretrizes da Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

A estrutura que será levada pelo Cotec visa garantir atendimento de alta qualidade ao público, através da oferta de cursos, bem como da realização de ações de extensão que buscam agregar ao desenvolvimento local e regional. O atendimento do Cotec no estande será realizado durante três dias (de 27 a 29/06/24), das 10h às 22h, na Rua João José Taveira, Qd. 02, Lt. 09, s/n, Galpão do Divino, Cristalina.

Os cursos do Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec) atendem jovens e adultos, preparando-os para o mundo do trabalho, estimulando o empreendedorismo, além de contribuir com as potencialidades de desenvolvimento local e regional.

“A presença dos colégios em eventos sociais não apenas dissemina as informações e opções de formação educacional e profissional das comunidades, mas estabelece uma conexão para a valoração de talentos, que podem estar escondidos devido à falta de oportunidades”, ressalta o diretor do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT-UFG), Moisés Cunha, ao complementar que “educação profissionalizante é transformadora de vidas, de condições socioeconômicas das pessoas”.

Com uma expectativa de público de 45 mil visitantes, a feira é uma realização da Associação Comercial Agroindustrial de Cristalina (ACAIC), e Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), e será aberta à população na próxima quarta-feira (26/06), às 10h, prosseguindo até o próximo sábado (29/06). A exposição reúne a população em geral, consumidores, turistas de negócios, área gastronômica e o setor industrial da região do entorno sul do Distrito Federal e noroeste de Minas Gerais. Além disso, busca divulgar as potencialidades do município e atrair visitantes, ao mesmo tempo que abre espaço para que as empresas façam bons negócios, favorecendo o desenvolvimento econômico local.