Coletivo Online conecta jovens a empregos com app gratuito

O Coletivo Online é o novo aplicativo do Instituto Coca-Cola Brasil que chegou para facilitar o acesso de jovens ao mercado de trabalho. Desde já, a plataforma gratuita e 100% digital oferece curso de capacitação e a possibilidade de visualizar vagas de emprego de acordo com o perfil dos usuários. A proposta visa impactar diretamente a vida de jovens de baixa renda, entre 16 e 29 anos, em todo o país.

Além disso, o Coletivo Online conta com uma rede de mais de 400 empresas parceiras, conectando oportunidades reais a quem busca o primeiro emprego ou recolocação no mercado. O aplicativo está disponível para Android e IOS e foi desenvolvido pela empresa Beesy. Em um único ambiente, o usuário pode fazer o curso, montar currículo, acompanhar o progresso e ainda receber notificações personalizadas para não perder nenhuma chance.

“O app é mais uma forma de empoderar os jovens, oferecendo conteúdo educativo e conexão direta com o mundo do trabalho”, afirma Daniela Redondo, diretora-executiva do Instituto Coca-Cola Brasil. Acima de tudo, a proposta é tornar o acesso mais rápido, simples e acessível a todos, especialmente aqueles que enfrentam barreiras para se profissionalizar.

O curso disponível na plataforma é gratuito e reconhecido. Ao concluir a formação, o participante recebe certificado com carga horária validada. Então, quem deseja iniciar uma trajetória profissional com mais preparo encontra no app uma ferramenta prática, intuitiva e com foco na empregabilidade. Também é possível criar um currículo personalizado direto na ferramenta, além de acompanhar vagas alinhadas ao seu perfil.

A iniciativa reforça o compromisso da Coca-Cola BANDEIRANTES com o desenvolvimento social. A empresa atua em Goiás e Tocantins há mais de 35 anos, gerando empregos e apoiando projetos socioambientais. Mas, no caso do Coletivo Online, o impacto vai além: trata-se de inclusão, de oferecer meios reais para transformar vidas por meio do conhecimento e da oportunidade.