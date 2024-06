Com presença de Marina Silva, Câmara de Goiânia celebra 25 anos do FICA, nesta terça-feira (25)

A Câmara Municipal de Goiânia sediará uma sessão solene em comemoração aos 25 anos do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA), na tarde desta terça-feira (25), com direito a participação da ministra do Meio-Ambiente, Marina Silva (REDE), a solenidade é proposta pela vereadora Aava Santiago (PSDB) e busca celebrar a longevidade do maior festival de cinema ambiental de Goiás.

A vereadora Aava Santiago ressalta a importância da homenagem: “É primordial que pautemos a questão ambiental e utilizemos todas as ferramentas disponíveis. Seja através de legislações municipais com pautas positivas de preservação, seja pela educação ambiental ou pela cultura. O cinema é um instrumento muito potente, por ser disseminador de ideias e informação, com o mais atrativo recurso do mundo, a tela gigante!”.

Criado em 1999 pelo então Governador Marconi Perillo, o FICA se estabeleceu como um marco no cenário cultural de Goiás. O festival atrai diretores, artistas e cineastas do Brasil e do mundo para a histórica Cidade de Goiás. A principal mostra do evento homenageia o jornalista ambiental e cineasta Washington Novaes. Além das mostras e premiações, o festival se destaca por suas ações sustentáveis, buscando minimizar os impactos ambientais na cidade de Goiás, reconhecida como patrimônio cultural e imaterial da humanidade pela Unesco.

O FICA é pioneiro no Brasil ao abordar a temática ambiental e um dos primeiros do mundo a tratar do tema. Ao longo dos seus 25 anos, o festival consolidou-se como um importante fórum de discussão e reflexão sobre questões ambientais, utilizando o cinema como uma poderosa ferramenta de sensibilização e educação.