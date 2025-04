O governador Ronaldo Caiado (UB) entregou nesta quarta-feira (23) a restauração do Palácio das Esmeraldas, sede oficial do Governo de Goiás, localizado no centro da Praça Cívica, em Goiânia. A obra, orçada em R$ 3,8 milhões, recuperou áreas internas e externas do edifício, construído entre 1933 e 1937, mantendo suas características originais e o estilo art déco.

“É um prédio de importância histórica para nosso estado. Estamos restaurando para preservar o patrimônio arquitetônico de Goiás. Essa é a casa do povo goiano e precisa ser respeitada como tal”, afirmou Caiado durante o evento. A fachada do palácio voltou a exibir a coloração esverdeada que inspirou o nome do edifício.

A intervenção incluiu reparos estruturais, recomposição de fachadas, ladrilhos hidráulicos, recuperação dos balaústres e impermeabilização com manta asfáltica. A obra também contou com a elaboração de um manual técnico, entregue ao governador pela secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, contendo o registro detalhado dos materiais e métodos utilizados na reforma.

Yara destacou que o palácio não passava por uma revitalização completa há mais de uma década. “Estamos devolvendo à população um dos mais importantes símbolos da história e da cultura de Goiás, com a expectativa de que esse cuidado se mantenha pelas próximas gestões”, declarou.

A restauração integra o projeto de revitalização do conjunto arquitetônico da Praça Cívica, que soma aproximadamente R$ 30 milhões em investimentos. Já foram entregues as reformas dos prédios da Secretaria de Desenvolvimento Social, do Centro Cultural Marietta Telles e do Cine Cultura. A próxima etapa prevê a recuperação do Museu Zoroastro Artiaga, com previsão de entrega para janeiro de 2026, e a modernização do Antigo Fórum, cuja obra deve começar no primeiro semestre de 2025.

“Daqui uns dias, toda a praça estará reestruturada, linda, pronta para ser um espaço de convivência da população com a história do nosso estado”, concluiu Caiado.