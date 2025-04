Governo de Goiás entrega obra de restauração do Palácio das Esmeraldas nesta quarta-feira (23/4)

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), entrega a obra de restauração das fachadas do Palácio das Esmeraldas nesta quarta-feira (23/4). A solenidade será às 14h30, na entrada do edifício, e terá a presença do governador Ronaldo Caiado.

O importante patrimônio histórico e arquitetônico, localizado na Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, no Setor Central de Goiânia, teve a sua fachada restaurada com investimento total de R$ 3,8 milhões do Tesouro Estadual. A tradicional e icônica cor verde do Palácio foi mantida, preservando sua identidade histórica.

Fissuras

Entre os serviços realizados, destaca-se o reparo das fissuras no prédio, recuperação dos balaústres do guarda-corpo da varanda frontal, além de acabamentos nas paredes externas em Fulget moldado in loco, impermeabilização com manta asfáltica, execução de ladrilho hidráulico, recomposição de peitoril em granilite e o emassamento e pintura das fachadas externas.

Segundo a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, a revitalização do Palácio das Esmeraldas teve como objetivo preservar sua estrutura, mantendo as características originais e assegurando sua funcionalidade para as futuras gerações. “Estamos entregando para a população a valorização de um dos espaços mais emblemáticos de Goiás, consolidado como símbolo de cultura, história e tradição em nosso Estado”, ressalta a titular da Cultura.

Recuperação

A entrega do Palácio das Esmeraldas faz parte do projeto de recuperação dos prédios estaduais localizados na Praça Cívica. Já foram entregues as melhorias nas fachadas e estrutura dos edifícios do Centro Cultural Marietta Telles e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) e, estão em andamento, obras de restauração do Museu Zoroastro Artiaga. Já a restauração e modernização do edifício do Antigo Fórum teve sua licitação publicada em meados de março último, com previsão de que as obras comecem ainda no primeiro semestre.

“Muito em breve, todos os edifícios da Praça Cívica estarão restaurados, demonstrando nosso compromisso com a conservação e valorização do patrimônio histórico e do estilo art déco da capital goiana”, celebra Yara Nunes.

Prefeitura de Goiânia reforça ações para organizar fios soltos nos postes