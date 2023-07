Com tantos candidatos em Goiânia da base governista, Caiado e Daniel colocam as barbas de molho

Rogério Cruz (Republicanos), prefeito de Goiânia que sonha com respaldo do governo na reeleição, contratou o marqueteiro Jorcelino Braga, que já foi secretário estadual da Fazenda (Economia, hoje), para arrumar a casa e ajustar o rumo da gestão e da sua comunicação.

Ana Paula Rezende, filha de Iris Rezende, está no jogo e conta com incentivo do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) e do vice, Daniel Vilela (MDB). Bruno Peixoto (União Brasil), eleito e reeleito por antecipação presidente da Assembleia Legislativa, só tem olhos para a prefeitura de Goiânia.

Gustavo Mendanha (MDB?) abre escritório em Goiânia para ser candidato a alguma coisa, quem sabe a prefeito. Vanderlan Cardoso assumiu o PSD e armou barraca para tentar viabilizar-se na capital. O PT discute quem vai ser seu candidato. Gustavo Gayer (PL), bolsonarista assumido, faz campanha para dentro: não está na mídia, mas está no palanque de seu grupo da direita, onde Caiado tem os dois pés.

Com tantos candidatos próximos ou diretamente ligados ao seu nome, o que o governador atenta é para possível disputa que atrapalhe a paz de seu governo e o ambiente festivo de sua pré-candidatura a presidente. O mesmo vale para Daniel, que já está em clima de governador em 2026, com provável saída de Caiado em abril, e candidato à reeleição.

100% campanha

Os prefeitos só pensam naquilo: campanha. Gestão é um detalhe.

100% perdidos

Detalhe crucial: gestão mal avaliadarima com derrota anunciada.

Voando alto 1

OgovernadorRonaldoCaiadoanda sorrindoàtoa,longedatensãodosprimeiros anosdemandatoedasisudezhabitual.

O motivo é simples: avaliação alta de sua gestão e oposição zero. Anda recebendo elogios da extrema direita, da direita e da esquerda.

Voando alto2

Exemplo disso são as audiências descontraídas com a reitora da Universidade Federal de Goiás (UFG), Angelita Lima (PT),no Palácio das Esmeraldas.

Só nesta semana foram duas: almoço com a ministra da Saúde,Nísia Trindade, e assinatura de termo de cooperação entre Estado eUFG.

Em ambas, o clima amistoso com discurso de parcerias chamou atenção.

Túnel do tempo

Aos poucos vão surgindo grupos de apoio ao ex-governadorMarconi Perillo. Por ora, o destaque são os vídeos das campanhas passadas, embora o projeto seja para o futuro: 2026.

Discurso

Marconi segue focadonas críticas a Caiado.Oproblema: elas só repercutem entre os próprios marconistas.

Digalá

Bolsonaro anda pelo Brasil arregimentando forças e alimentando candidaturas.

Lula corre pelo mundo promovendo o País e põe o povonas contas da Economia.

Quem vaiinfluenciar maisnas campanhas do ano que vem?

Foco no resultado

As orientações da Comunicação aos secretários da prefeitura de Goiânia terão e ser seguidas à risca.

Simples assim.

Voz da razão

Aquela coisa. Políticos que pisam nas nuvens perdem contato com a realidade e se esborracham no chão.

Quero descer!

Ouvinte liga para a rádio e desabafa:“O mundo está com o psicológico abalado.” Aífoi só terapia de estúdio.

Será?

Observando a animada movimentação do presidente da Assembleia para a prefeitura de Goiânia, um governista comentou, mirando as consequências:“Se o presidente deixar a Assembleia, Caiado vai poder cumprir com LincolnTejota, elegendo-o para o lugar de Bruno Peixoto.”