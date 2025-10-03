Com valor acima da expectativa, CelgPar é leiloada por mais de R$ 227 milhões

O leilão para alienação de ações da Companhia Celg Participações (CelgPar) arrecadou R$ 227,3 milhões para o Governo de Goiás durante a sessão pública na sede da B3, bolsa de valores brasileira, em São Paulo, nesta sexta-feira (3/10). O valor é 16,8% maior ao preço mínimo estimado, que era de R$ 194,6 milhões. Os lotes foram arrematados pela empresa Órion Transmissão, EDP Goiás, Neoenergia Renováveis e Hy Brazil Energia.

Empresa de sociedade de economia mista e capital autorizado, a CelgPar tinha até então o Estado de Goiás como acionista majoritário e operava duas pequenas centrais hidrelétricas, além de quatro usinas fotovoltaicas.

“Estamos levando para Goiás grandes empresas”, avaliou o governador Ronaldo Caiado, que acompanhou o leilão na B3. Ele destacou que o valor arrecadado será todo destinado ao Fundo de Previdência do Estado. “O nosso objetivo é cada vez mais dar um teto maior para que os nossos aposentados tenham menor desconto. Com estas ações a gente melhora a vida das pessoas”, garantiu.

No leilão, foram ofertados quatro lotes: 25% das ações ordinárias da Energética Corumbá III com mais 50% das ações preferenciais da mesma empresa, totalizando 37,5% do capital social completo da companhia. Venceu a Neoenergia com o lance de R$ 91,8 milhões. Para 100% das ações de emissão da Firminópolis Transmissão e 100% das ações de emissão da Lago Azul Transmissão, o lance ganhador foi da EDP Goiás com a oferta de R$ 83,6 milhões.

Já para o lote de 49% das ações de emissão da Pantanal Transmissão, o lance vencedor foi da Órion Transmissão, que ofereceu R$ 43,1 milhões. Por fim, os 20% das ações de emissão da Energética Fazenda Velha foram arrematadas pela Hy Brazil Energia, que fez um lance de R$ 8,7 milhões. Aos novos investidores do Estado, Caiado se colocou à disposição ao lembrar que os empresários contribuem para alavancar o estado. “Sem vocês não tem emprego. Acreditam em nosso estado. O que eu quero é ter essa parceria”, sublinhou.

Para o diretor-presidente interino da CelgPar, Adriano da Rocha Lima, os ativos oferecidos têm grande potencial de atratividade. “Fizemos todo processo com transparência, lisura e capacidade técnica”, afirmou ao destacar o valor arrecadado. “Como já era esperado, tivemos um ágio significativo, acima de 30% desses lotes, o que mostra que havia interesse do mercado”, avaliou.

O processo para a sessão pública teve a aprovação dos investidores. ‘Parabéns governador Caiado pela excelente organização do leilão”, afirmou o diretor executivo Neoenergia, Carlos Choqueta. “É um prazer participar dessa alienação, uma empresa de muito sucesso e muitos anos em um belo estado. Sou goianiense e fico muito contente”, afirmou o gerente de infraestrutura da XP/Órion Transmissão, Túlio Machado.

Como funciona

A modalidade leilão de ações é um processo no qual os ativos de uma empresa são adquiridos ou vendidos por investidores na Bolsa de Valores. Ela proporciona um ambiente controlado para a negociação, além de garantir maior transparência e credibilidade. “É uma honra ter o Governo de Goiás na nossa parceria, aqui como apoiadores para a estruturação e para a apresentação de bons projetos, como de hoje”, pontuou o diretor de relacionamento da B3, Rogério Santana.

