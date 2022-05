Começam as inscrições ao concurso para oficiais da PM

Da redação

Estão abertas as inscrições para o concurso público para oficiais da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO). O período de inscrição vai de 4 de maio a 6 de junho, somente on-line, no site do Instituto AOCP . São ofertadas 100 vagas para cadetes e 50 vagas para 2° tenentes (médicos, odontólogos e psicólogos). Os salários iniciais variam de R$ 8.433,73 a R$ 13.901,60.

Para concorrer aos cargos é necessário ter formação superior em Direito, para cadetes, ou formação específica para cada função, no caso de 2° tenente. A idade máxima para concorrer a uma vaga é de 32 e 35 anos, respectivamente. O valor da taxa de inscrição é de R$ 130.

As provas, objetiva e discursiva, serão aplicadas nos dias 17 de julho, para cadetes; e 24 de julho, para o cargo de 2° tenente. A seleção prevê ainda testes de aptidão física e de habilidade específica; avaliação médica e odontológica; avaliações psicológicas e de vida pregressa. A previsão de publicação do resultado final e consequente nomeação é março de 2023.

As vagas para 2° tenente são distribuídas por profissão. São 33 vagas para oficial médico, com as seguintes especialidades: clínica geral, cardiologia, cirurgia geral, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia/obstetrícia, médico do trabalho/perícia médica, neurologia, ortopedia, pediatria, pneumologia, psiquiatria e reumatologia. Para oficial odontólogo são 13 vagas – para clínica geral, endodontia e cirurgia bucomaxilofacial. Por fim, há ainda quatro vagas para oficiais psicólogos.

O edital do concurso e todas as informações pertinentes estão disponíveis no site do Instituto AOCP, responsável pelo certame (institutoaocp.org.br).

Soldados

Seguem abertas, até o dia 30 de maio, as inscrições para o concurso para soldados. São ofertadas 1,5 mil vagas para soldados combatentes e 20 para músicos, com salário inicial de R$ 6.353,13. É necessário diploma de curso superior em qualquer área e ter idade máxima de 30 anos. A inscrição custa R$ 110 e também deverá ser feita on-line, no site do Instituto AOCP.