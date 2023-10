Comércio goiano chega ao 6º mês consecutivo de criação de vagas de trabalho

O comércio varejista de Goiás registrou no último mês de julho a terceira maior alta do ano na criação de postos de trabalho, gerando 1.035 novas vagas em todo o estado. O número representa quase 20% das vagas criadas em todos os segmentos da economia, segundo aponta relatório da FCDL-GO (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Goiás).

Com base em informações do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a FCDL-GO apurou que o desempenho do comércio em julho só não ultrapassou os resultados de março e junho, quando o varejo goiano criou 1.061 empregos formais e, depois, mais 1.240 novas vagas de trabalho.

Presidente da FCDL-GO, Valdir Ribeiro avalia a estatística como reflexo da própria desenvoltura da economia goiana, que tem se consolidado nos últimos anos entre as dez mais pujantes do Brasil. “Nós temos percebido um ambiente muito favorável aos negócios, ao desenvolvimento das empresas e, evidentemente, à geração de empregos. E agora, com as quedas nas taxas de juros, esse cenário tende a favorecer resultados ainda mais expressivos”, completa o dirigente.

O comércio varejista goiano acumula 4.808 novos empregos formais gerados de janeiro a julho. Ao longo de 2023, o setor registrou fechamento de vagas apenas no mês de janeiro, chegando ao sexto mês consecutivo de criação de vagas.