Comissão do Senado aprova PEC que libera venda de plasma humano

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (04), por 15 votos a 11, a PEC que permite a comercialização do plasma sanguíneo.

Pela proposta, torna-se possível a coleta, processamento e venda do plasma por empresas privadas no Brasil. O plasma é a parte líquida do sangue utilizada em tratamentos, pesquisa e fabricação de medicamentos hemoderivados.

O Ministério da Saúde quer que a proposta seja barrada. A PEC ainda vai ser avaliada pelo plenário do Senado e pela Câmara.