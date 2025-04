Comitê de Controle de Gastos da Prefeitura de Goiânia autoriza nova contratação de consultoria, por R$ 2,2 milhões

O Comitê de Controle de Gastos (CCG) criado pelo prefeito Sandro Mabel (UB) autorizou a contratação de uma consultoria especializada em planejamento governamental por R$ 2,2 milhões. É a segunda consultoria que aprovada desde a criação do CCG. O valor estimado do contrato é de R$ 2,2 milhões, com validade de 12 meses, conforme a Coluna Giro, do jornal O Popular.

O objetivo da contratação é oferecer capacitação técnica personalizada para até 80 servidores municipais e promover revisões detalhadas dos principais instrumentos de planejamento orçamentário da capital, o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Anteriormente, o comitê já havia aprovado a contratação de outra consultoria técnica junto à Universidade Federal de Goiás (UFG) para a elaboração de estudos técnicos para a nova Lei de Uso e Ocupação do Solo Rural de Goiânia. O custo é de R$ 650 mil.

A nova deliberação do CCG ainda não foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM).

Comurg

O CCG já havia autorizado o repasse de R$ 190 milhões à Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), com base em um plano de reestruturação financeira.

Responsável por avaliar as prioridades da administração, o Comitê de Controle de Gastos barrou, no início do mês, a contratação de 1.099 profissionais para a Secretaria Municipal de Educação, apesar da reconhecida necessidade da medida.

No veto, datado de 3 de abril, foi justificado que os gastos com pessoal já ultrapassam o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o que, segundo o comitê, impede novas admissões neste momento.

A Prefeitura de Goiânia foi procurada para responder aos questionamentos sobre a aprovação de a nova consultoria, incluindo a justificativa para a contratação ainda não publicada no Diário Oficial, a previsão de novas consultorias e a necessidade de expertise externa para revisar o PPA, LDO e LOA. Até o fechamento desta matéria, no entanto, não houve resposta.