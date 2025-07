Comurg amplia capacidade de produção de plantas ornamentais

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) concluiu a construção de uma nova estufa para plantas ornamentais no Viveiro Redenção, localizado no setor Pedro Ludovico. Com capacidade para cultivar até 48,6 mil mudas e sistema de irrigação totalmente automatizado, a estrutura é um avanço na produção.

Construída pelos próprios servidores, o local possui 22 metros de comprimento com 8.40 m de largura. Com a nova estufa, a Comurg amplia sua capacidade produtiva e gera economia ao cultivar suas próprias mudas. No Viveiro Redenção, a capacidade de produção chega a mais de mil mudas por mês.

Segundo o presidente da Comurg, Cleber Aparecido Santos, o investimento nos viveiros fortalece a produção própria e abre novas possibilidades de atuação. “Temos uma equipe experiente, com domínio técnico na jardinagem. Os viveiros da Comurg são verdadeiros modelos de cadeia de produção”, destaca.

Atualmente, a companhia mantém quatro viveiros com produção de flores, árvores, plantas ornamentais, trepadeiras, arbustos e palmeiras. De janeiro a julho deste ano, foram produzidas quase 30 mil mudas. Além disso, a companhia fabrica seu próprio adubo por meio da compostagem de resíduos orgânicos gerados nos próprios viveiros.

Ao todo, mais de duas mil espécies são cultivadas. Entre as flores, destacam-se sálvia, zínia, pentas, verbena, camomila, cravo, mini girassol, margarida e dália. Já entre as árvores, estão exemplares como pata-de-vaca, oitis, quaresmeiras, chuva-de-ouro, pau-ferro, ipês, sibipiruna e pau-brasil.

“As mudas embelezam os espaços públicos e promovem mais arborização urbana. Queremos retomar as flores nos canteiros e deixar Goiânia uma cidade cada vez mais verde e acolhedora”, conclui Cleber.

