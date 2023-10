Concurso de fotografia Goiânia 90 anos: fotos finalistas estão para votação

A Prefeitura de Goiânia abriu ontem o período de votações das nove melhores fotografias inscritas no concurso de fotografia Goiânia 90 anos. Os três primeiros classificados serão escolhidos pelo público que acompanha o perfil oficial @prefeituradegoiania no Instagram, por meio do número de curtidas até quinta-feira, 19. O resultado final será divulgado no sábado, 21.

A iniciativa, lançada pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom), visa celebrar a história da Capital por meio de fotografias de lugares que despertam memórias afetivas. No total, 315 fotos foram inscritas para participar do concurso, enviadas via Instagram ou e-mail. As imagens recebidas passaram por avaliação e seleção da comissão designada pela Secom, de acordo com critérios de estética, coerência com o tema sugerido, nitidez e indicação do local.

Cada participante pôde enviar apenas uma foto, sendo proibida a participação de funcionários, gerentes ou diretores que estejam na organização do concurso, direta ou indiretamente. A restrição estendeu-se ainda aos cônjuges e parentes de primeiro grau.

Premiação

Os autores das três fotografias com mais curtidas serão premiados e receberão certificado. O 1º lugar ganhará uma câmera Canon EOS M200, o 2º um smartphone Motorola Moto G22 e o 3º um gimbal/estabilizador de imagem para celular. O resultado será divulgado no dia 21/10 e as fotos serão expostas nos eventos oficiais do aniversário de Goiânia.

Cronograma

03/10 – Lançamento do concurso

03 a 14/10 – Período de envio das fotografias

16 a 19/10 – Votação das fotos no perfil do Instagram. As fotos vencedoras serão as que obtiverem maior número de curtidas.

21/10 – Divulgação do resultado

Edital completo: https://bit.ly/goiania90anos